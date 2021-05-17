光是前兩日，國內本土病例新增超過300例，台北市萬華區成為此波新冠疫情重災區，民進黨前桃園市議員王浩宇表示，有住在萬華的朋友入住旅館，櫃檯人員看了他證件後的反應是愣了一下，王說，在前幾個月，桃園人也是遭到同樣的對待，因此他呼籲，「請大家不要互相歧視，拜託了。」

王浩宇今（17）日凌晨在臉書表示，有住萬華的朋友入住旅館，身分證拿給櫃檯影印後，櫃檯小姐立刻愣了一下，當然之後還是讓他辦理入住。

「前幾個月，桃園人也是這樣的。」王浩宇說，有關篩檢陽性率10%的新聞，確實讓萬華人遭到污名化，但所謂的陽性率10%，是所謂的高危險群或有症狀的病患，實際的社區感染狀況，並不可能那麼高。

因此只要大家願意戴好口罩、保持社交距離，王浩宇認為，台灣目前還是很安全的，也請大家不要互相歧視，拜託了。

不過對於疫情變化，民眾還是相當擔心，網友紛紛在王浩宇的文章底下留言表示，年初部桃事件都還沒像現在這樣心驚膽跳，「當我看到彰化縣政府把婚宴的1300人叫去群聚快篩時，我覺得很不妙」「說真的連待在花蓮的鄉下都感到沒有安全感」，也有人坦言「現在萬華真的很可憐」。

(中時新聞網)