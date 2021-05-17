台北市、新北市升三級警戒後的首個上班日，捷運、公車今天通勤人潮大減，受訪民眾表示，以前常被擠到門邊，現在很容易就有位子坐，人與人間也保持距離。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土疫情升溫，通勤人潮大減，捷運站電扶梯上只有間隔很遠的幾名民眾，月台上原本排很長的人龍，現在各候車點僅約4到5人在等。

在西門站、新埔站、台北車站及忠孝復興站等通勤大站，上車民眾少到進到車廂仍有空位。從新北搭捷運到台北上班的董小姐說，以前人多到常被擠到門邊，現在不僅不用被擠，還有位子坐。

搭到忠孝新生站的洪先生說，雖還是須去公司，但看到捷運空很多較安心，現在也會隨身帶酒精，盡量讓手不碰扶手、票卡機等，「不小心碰到就趕快噴一下」。

台北大眾捷運股份有限公司呼籲，為分散尖峰人潮，請旅客多利用上午7時30分前或8時30分後搭車，並使用旅客較少的頭、尾車廂，站務人員將加強宣導月台及大廳旅客分散候車。（編輯：李明宗）1100517

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(中央社)