英國英格蘭地區已於當地時間17日，再放寬新冠肺炎社交禁令，酒吧，餐廳，旅館與旅行業也開始大張旗鼓在找員工，打算把之前受疫情影響沒賺到的業績，給好好彌補回來。

根據求職網站Adzuna調查，由於新冠疫情時期，造就英國外勞大量流失，因此每位求職者可挑選的工作數量大增，有些城市裡面，甚至可以選擇十種以上不同職務。

在5月的第一周，Adzuna的徵才職缺竟然逼近百萬件，甚至比3月底時要大增18％。一個半月前，非必要性的零售與服務業者，因疫情所迫還不能開門營業，是到了4月12日才可重啟非室內服務項目。

17日又邁向正常化一步，客人可以在英格蘭酒吧與餐館的室內，重新享受服務。

人力網站Adzuna表示，像是Whitbread，Stonegate Pub，JD Wetherspoons，連鎖餐廳Nando's，PizzaExpress，萬豪酒店與瑞安航空等，好多英企都在找人。

不過，雖然雇主現在一頭熱要徵員工，但經歷過過去一年長達三次封城的勞工們，卻害怕好不容易到手的頭路又會沒了，所以都不想再找類似餐飲與零售等服務業工作機會。

Adzuna調查發現，現在在英國找工作的外勞數量，較新冠疫情之前著實要大減一半以上。同時，也大大打擊了餐飲與零售等服務業，造成人力短缺。

這邊來舉個例，與疫前相比，從2月至4月每個月來說，來英國找工作的西歐和北美人都減少約25萬。也就是說，這些英企再也不能雇用外勞來填補人力不足的缺口了。

在英國外勞銳減，也是因為退歐加上新冠肺炎的影響所致。

英國政府用稅單來估計，2020年最後一季在英國工作的外勞人數比2019年同期要少4％約422萬人。至於英國自己本地民眾，則下降2.6％達2400萬人。

所以，人力市場上現在也演變成事求人環境。例如，英格蘭人口數第二的曼徹斯特（Manchester），每位求職者有13個工作可選擇，而劍橋（Cambridge）與牛津（Oxford）都有約11個。至於在英格蘭東南部的梅德斯通（Maidstone），甚至有20個工作在等著。

餐飲零售服務業找不到人並不是英國特權，美國有部分同業表示，人力短缺這個問題正威脅旺季業績。同樣地，澳洲也出現類似問題。

新冠疫情期間，英國的失業率並沒有飆升，因為英國政府提供許多金援補助。而當地無薪假計畫，也預定在下半年的9月即將告一段落。

(時報資訊)