大陸籍女優陳美惠在日本AV界打滾，因拍片過程用東北腔對男優狂罵髒話，又沒有剔除腋毛，過於奔放自然的風格讓她在華人圈迅速爆紅，然而日前她爆出一連串爭議，不但被發現打著同性戀名義卻已婚，還騙粉絲的錢，讓形象一落千丈，如今竟動念想來台發展。

陳美惠近期因負面爭議知名度大增，讓推特粉絲人數飆破10萬人，然而她拍的片銷量卻持續下滑，又受到日本疫情影響，讓她現在在當地幾乎已經沒有工作機會，日前陳美惠就無奈在推特發文表示：「日本不給工作，以後想拍片子只能去找台灣了」。

日本不给工作

以后想拍片子只能去找台湾了 — 陳美恵（ちんみえ） (@mihoadult) May 12, 2021

貼文一出立刻掀起熱議，還有粉絲向她推薦台灣的AV平台，「很期待有妳這樣的美女加入，可以讓台灣的AV生態帶來一點日本的風格，畢竟日本拍片的質感跟細膩度真的比台灣要來得強很多。」、「日本AV行業確實競爭太過激烈了，美會去台灣發展是不錯的選擇」，讓陳美惠動心直呼，「我要去台灣了」。

甚至還釣出SWAG回應，「要來嗎？」陳美惠也抱怨，家人都已經發現她在拍A片，還氣得傳訊息大罵她，「妳真會給我們家丟臉，我真的後悔生了妳。」讓她現在說什麼都不想回大陸發展，「大陸把黃的看殺人一樣，誰敢去」，對大陸的色情產業體制感到極度不滿，「我不知道為什麼國內把黃的看得那麼嚴重，日本人就是把性當做是一種娛樂。」

(中時新聞網)