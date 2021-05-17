警方調閱路口監視器比對，5月10日東山高中祈福學生沒有接觸到。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

警方調閱路口監視器比對，5月10日東山高中祈福學生沒有接觸到。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市第二例本土確診者68歲大里男案1591，傳出其足跡在5月10日重疊到當日到福隆宮祈福的百名東山國中學生，造成家長恐慌，唯台中市透過警方調閱監視器顯示，當日豆漿伯只有路過到鄰近便當店買便當，未與學生有所接觸，但為謹慎起見，東山高中國三師生全數在家自主健康管理。

台中市政府表示，16日新增的案1591為大里區68歲男性，無固定工作、近期無北部或南部旅遊史，5月13日發病，有發燒、嘔吐、全身倦怠症狀，當日9時至診所就醫，15日至醫院急診採檢，同日確認新冠肺炎陽性，住院隔離治療。

市府指出，東山高中學生至福隆宮祈福時間為5月10日早上7：30至8：30，經台中市警局調閱監視器，大里區68歲男性於同一時段未曾到過福隆宮，但曾到過鄰家鄉自助餐店，自助餐店將進行接觸者匡列。

市府提醒，民眾若曾於上述所列時段及地點活動，應自主健康管理，外出時請佩戴口罩，若有不適，請撥打1922防疫專線，就醫時主動告知活動暴露史。市府陸續在公共區域進行消毒作業，針對此個案涉及場所也已全面完成消毒，接下來會再視疫情發展增加消毒範圍和頻率。

(中時 )