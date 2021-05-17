洛杉磯道奇17日以2-3敗給邁阿密馬林魚，左投柯蕭(Clayton Kershaw)沒有上場，他在休息區被拍到用左手掌一次握住6顆球，引起球迷注意。身高193公分，柯蕭的手掌也不小，他的五根手指各掐住1球，掌心再卡著1球，這是有些投手平常會做的練習。不過單手6顆球並不是最多的，昔日的傳奇左投「巨怪」藍迪強生(Randy Johnson)可以握住7顆球，因為他208公分幾乎是籃球員的身高了。

not sure if Clayton Kershaw has enough baseballs in one hand tbh pic.twitter.com/p99X458a78 — Fabian Ardaya (@FabianArdaya) May 16, 2021

相較於投手，捕手的手掌愈大似乎更有優勢，因為他們的工作就是以接球為主。70年代的紅人捕手「小將軍」賓奇(Johnny Bench)就以單手握住7顆球而著名，碰到有些捕手必須跪地用身體阻擋的球，賓奇只要大手一揮就能掃下來。

單手抓7顆球在場外還有別的好處，像是在派對上可以炫耀一下，在買水果的時候也能派上用場。此外賓奇還接拍了美國防治癌症的宣導照片，自我檢查癌症的方法有7種，他用一隻手就能告訴大家牢記這7種方法可以防患未然。賓奇身高185公分。

對於籃球員來說，手掌更是直接決定他能做出的動作，素有「魔爪」之稱的NBA球星里歐納德(Kawhi Leonard)，他手掌張開時，寬度從拇指到小指橫跨了11.25吋(約28.6公分)，比美國一般成年男子大了52%。「籃球之神」麥可喬丹(Michael Jordan)的手掌寬度是更大的11.38吋(約28.9公分)，除了單手抓籃球他還能做出一些神奇的假動作。喬丹曾說：「我的大手掌就像一個充滿創造力的畫筆。」換算成一般人，平均要236公分身高才能有那麼大的手掌。

(中時新聞網)