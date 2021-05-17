微軟共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）

微軟共同創辦人比爾蓋茲據說和公司內的女員工有染，當董事會展開調查時，他便卸下了職務。

據《華爾街日報》（The Wall Street Journal）與《紐約郵報》（New York Post）等外電報導，微軟董事會2019年得知，一名女工程師寫信指稱，她和比爾蓋茲有多年性關係。她除了要求職務調動外，還要求比爾蓋茲當時的妻子梅琳達看她的信。後來董事會雇用了律師事務所，以調查兩人的關係。

而在調查期間，部分董事會成員愈來愈擔心相關指控，於是決定比爾蓋茲該辭去董事會董事的職務。然而，在年度股東會時，比爾蓋茲卻重新當選。不過，他趁調查完成前，就以要專注慈善事業的名義，主動辭去職位。

一位微軟發言人說，公司是在2019年下半年得知，比爾蓋茲早在2000年時，就和女員工發展親密關係。而比爾蓋茲的發言人也坦承，近20年前，他曾有婚外情，但已平和地結束了。不過，她否認比爾蓋茲會離開董事會和婚外情有關。她強調，比爾蓋茲早在幾年前就表明，會在慈善事業上花更多時間。

此外，稍早《紐約時報》（The New York Times）報導，比爾蓋茲在1994年娶了梅琳達後好些年，還在辦公室「追求」好幾名女性。他除了笨拙地在微軟邀女部屬出去外，還動「比爾與梅琳達蓋茲基金會」（Bill and Melinda Gates Foundation）女員工的腦筋。

據說比爾蓋茲2006年在聽完1名微軟女員工所做的報告後，就約她出去，並透過電子郵件告訴對方：「如果這令妳覺得不舒服，就假裝從沒發生過。」後來她接受建議，假裝沒發生過這回事。幾年後，比爾蓋茲和基金會女員工在紐約出差時，他告訴對方，「我想見妳，妳要和我共進晚餐嗎？」而這位女性說，那令她覺得不舒服，但她笑笑就算了。

6名現任與前任微軟員工說，這兩起事件和其他較近期發生的事，有時製造了令人不舒服的工作環境，而比爾蓋茲的私生活則成了員工間茶餘飯後的八卦話題來源。目前還不清楚，梅琳達對比爾蓋茲的行為究竟知道多少。但報導說，比爾蓋茲在微軟的會議中，一直對梅琳達不屑一顧。

現年64歲的比爾蓋茲和56歲的梅琳達是1987年相識，當時女方在微軟擔任產品經理，而同年31歲的蓋茲成為世上最年輕的億萬富翁。後來兩人1994年在夏威夷結婚，陸續育有3名子女，依序是25歲的長女珍妮佛，21歲的兒子羅里（Rory），以及18歲的小女兒菲比（Phoebe）。

(中時新聞網)