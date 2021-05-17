微軟共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）

微軟共同創辦人比爾蓋茲據說和公司內的女員工有染，當董事會展開調查時，他便卸下了職務。

據《華爾街日報》（The Wall Street Journal）與《紐約郵報》（New York Post）等外電報導，微軟董事會2019年得知，一名女工程師寫信指稱，她和比爾蓋茲有多年性關係。她除了要求職務調動外，還要求比爾蓋茲當時的妻子梅琳達看她的信。後來董事會雇用了律師事務所，以調查兩人的關係。

而在調查期間，部分董事會成員愈來愈擔心相關指控，於是決定比爾蓋茲該辭去董事會董事的職務。然而，在年度股東會時，比爾蓋茲卻重新當選。不過，他趁調查完成前，就以要專注慈善事業的名義，主動辭去職位。

一位微軟發言人說，公司是在2019年下半年得知，比爾蓋茲早在2000年時，就和女員工發展親密關係。而比爾蓋茲的發言人也坦承，近20年前，他曾有婚外情，但已平和地結束了。不過，她否認比爾蓋茲會離開董事會和婚外情有關。她強調，比爾蓋茲早在幾年前就表明，會在慈善事業上花更多時間。

此外，稍早《紐約時報》（The New York Times）報導，比爾蓋茲在1994年娶了梅琳達後好些年，還在辦公室「追求」好幾名女性。他除了笨拙地在微軟邀女部屬出去外，還動「比爾與梅琳達蓋茲基金會」（Bill and Melinda Gates Foundation）女員工的腦筋。

據說比爾蓋茲2006年在聽完1名微軟女員工所做的報告後，就約她出去，並透過電子郵件告訴對方：「如果這令妳覺得不舒服，就假裝從沒發生過。」後來她接受建議，假裝沒發生過這回事。幾年後，比爾蓋茲和基金會女員工在紐約出差時，他告訴對方，「我想見妳，妳要和我共進晚餐嗎？」而這位女性說，那令她覺得不舒服，但她笑笑就算了。

6名現任與前任微軟員工說，這兩起事件和其他較近期發生的事，有時製造了令人不舒服的工作環境，而比爾蓋茲的私生活則成了員工間茶餘飯後的八卦話題來源。目前還不清楚，梅琳達對比爾蓋茲的行為究竟知道多少。但報導說，比爾蓋茲在微軟的會議中，一直對梅琳達不屑一顧。

現年64歲的比爾蓋茲和56歲的梅琳達是1987年相識，當時女方在微軟擔任產品經理，而同年31歲的蓋茲成為世上最年輕的億萬富翁。後來兩人1994年在夏威夷結婚，陸續育有3名子女，依序是25歲的長女珍妮佛，21歲的兒子羅里（Rory），以及18歲的小女兒菲比（Phoebe）。

文章來源：Bill Gates Left Microsoft Board Amid Probe Into Prior Relationship With Staffer
文章來源：Long Before Divorce, Bill Gates Had Reputation for Questionable Behavior
文章來源：Bill Gates had lengthy affair with Microsoft employee who wanted his wife to know: report
雖想得諾貝爾 梅琳達早想離開蓋茲 只為了等她
比爾蓋茲離婚鬧得兇 家人爆氣 都挺梅琳達
有小三 比爾蓋茲婚後每年和前女友海灘度假

(中時新聞網)

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