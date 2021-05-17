桃園市長鄭文燦17日主持防疫會議時指出，根據中央授權將公布確診者足跡，衛生局長王文彥隨即公布前兩日桃園個案的足跡，包括桃園薄多義、937公車、全聯內壢長春店、東安國中外、崗山羊肉、內壢家樂福等，呼籲曾出入者自我健康監測。

鄭文燦表示，中央授權地方根據風險高低公布足跡，他提到雙北因個案太多沒公布，但桃園市衛生局已訂定新標準，彙整前兩日共4件的個案公布，讓大眾知悉，他也提到，今天新增部分將於下午3點由新聞處和衛生局，根據已經可以確定的足跡對外公布，若還要複查可以之後公布，外縣市足跡則仍由外縣市複查後公布，避免各縣市困擾。

王文彥表示，公布的4個案分別為案1471、1472、1516、1517，其中1471為某大學生，5月8日、9日跟阿媽到南部敬香，9號回桃園曾在中午去桃園站前薄多義，其他兩個龜山中興路上的雞蛋糕和丼飯都是外帶，都已掌控消毒。其他1472、1516、1517三個個案都是萬華相關，呼籲有去公布地點的民眾要自我健康管理。

(中時 )