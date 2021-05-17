國內疫情升溫，新北市亞東醫院今（17日）傳出「院內感染」，已有7人確診，對此，亞東醫院指出，5月10日急診收治一名新北市居民，因曾前往萬華區茶藝館14日確診，擴大採檢同病房病患與接觸照顧者，環境採檢50位醫護初步篩檢為陰性，將於今日進行第二次PCR檢測。

亞東醫院表示，該名病患10日由急診收治，住院後於12日開始發燒，13日詢問家屬得知病人曾出入萬華茶藝館，立即進行PCR篩檢，14日確診為陽性個案，該個案立即轉入負壓隔離病房；所有醫護同仁初步篩檢皆為陰性，將於今日進行第二次PCR。

亞東醫院表示，因應疫情將採取9項措施，目前門診降載，以Line、簡訊推播並在官網、FB通知民眾，非緊急需要請延後看診與檢查；住院病人只出不進，僅收治由急診進入的急重症病患；急診病患住院前均需進行PCR篩檢；擴大急診戶外工作區與PCR篩檢服務，室內進行全面清消與環境採檢。

此外，將對對住院病人擴大篩檢；8D與6B進行環境清消，派遣另一組醫護人員進駐；全院醫護防護升級，注射疫苗；院內醫護尤其是高風險區域5至7天定期採檢；因應不斷送入的病患，重新盤點全院醫護人力與鋪排；緊急採購PCR機台，將採檢量能提升一倍。

新北市衛生局證實確有此事，亞東醫院的狀況全盤掌握，院方已立即作出應變措施，包括病房以分艙分流收治、只出不進方式管控，有接觸的醫護人員目前已全部匡列採檢。

(中時 )