來到新的一周，我們生活、事業上會有哪些變化呢？運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，生肖屬羊、豬、狗、雞、馬的人在本周非常幸運，無論是事業運、財運都非常順利，錢財只升不降，投資理財全部看漲。

▍1.生肖羊

屬羊人本周吉祥如意、好運到，心情好，日子美，有什麼好事都不會漏掉他們。周三「三合」，周六「六合」，做事會特別順利，抓住機會可實現心中夢想。在朋友中有非常好的口碑，再加上運勢提升，會得到貴人的幫助。

▍2.生肖豬

屬豬人本周事事都順心，周二「六合」，周三、周日「三合」，貴人多，做事很輕鬆大顯身手，能獲得獎勵和賞識。事業順心，財運也會變好，周六有入帳，金銀滿屋，有機會發大財。

▍3.生肖狗

屬狗人運氣不錯，事事如意，周二、周六「三合」，周三「六合」，鴻運報到。做生意的好好經營，賺得會非常多，錢包鼓鼓的。錢財只升不降，投資理財全部看漲，彷彿有財神幫忙。還有偏財運來臨，生活有驚喜。

▍4.生肖雞

屬雞人本周時來運轉，好運氣帶來貴人和財源，周一、周五「三合」，周四「六合」，進財機會不斷，並且周三暗財增多，要好好把握。財運如意，愛情也悄然而至，周六有「紅鸞」桃花入命，單身者告白成功，順利牽手，甜蜜生活開始了。

▍5.生肖馬

屬馬人本周過得非常輕鬆，太有福氣了。周二「三合」，周日「六合」，上班的好好表現，有加薪、領獎金的好事發生。經營者多和客戶聯繫，有機會簽下大訂單。工作生活都滿意，心情愉悅，度過美好、快樂的一周。

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(中時新聞網)