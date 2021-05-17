台中市政府也劃定附近商家為限禁內用。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

中市府上午緊急召開記者會公布重慶國小確診女童足跡。（馮惠宜攝）

台中重慶一名小六女童日前和阿媽到宜蘭、台北進香，因設籍宜蘭的阿媽確診，因女童有接觸史緊急採檢發現確診，台中市政府也連夜通知重慶國小全校師生至5月31日止全數在家自主健康管理，市府上午也公布目前疫調足跡，劃定其活動範圍內商家禁止內用只能採實聯制外帶外送。

衛生局長曾梓展指出，女童5月8日周末由媽媽帶往台北和外婆會合，一起與外婆參加宜蘭進香團到中南部進香，但該進香團未進入台中市，9日回台北，外婆再帶女童回宜蘭住1天，5月10日外婆帶她回台中，外婆也曾在台中住到5月12日，該段疫調還在整理中。

目前已知女童在5月12日曾到學校附近早餐店、統一超商，且上課期間因教育部沒有強制規定校園需戴口罩，女童並未戴口罩；因為進香團有人確診，雖無症狀，媽媽、外婆和女童接受篩檢，其中外婆和她篩檢都是陽性。

曾梓展強調，目前女童無症狀，收治住院；該案匡列老師等9名、同學42名為親密接觸者，居家隔離，全校停課5月31日，皆採線上教學。

(中時 )