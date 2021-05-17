雙北麥當勞10點半起禁止內用 、洗手間使用 09:522021/05/17 中時 吳奕萱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雙北麥當勞10點半起禁止內用 、洗手間使用。(示意圖/shutterstock提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 麥當勞宣布為配合防疫政策，並維護顧客及員工健康，自今（17日）上午10:30起至5月28日止，凡位於台北市、新北市的麥當勞餐廳，均暫停餐廳內用服務及洗手間使用，請多加利用外帶、得來速與歡樂送服務。 全台麥當勞餐廳自5月12日起，啓動單一入出口並進行實聯制，敬請顧客進入餐廳前，配合掃描餐廳門口海報上的QR code登記（未攜帶手機則請登記資料於紙本），體溫超過37.5請勿入內，共同維護安心的用餐及購餐環境。 來台37年罕見 麥當勞雙北門市 今10：30起禁內用 疫情升溫 台北國賓大飯店高規抗疫 (中時 ) #新冠肺炎 #台灣 # 麥當勞 #洗手間 #顧客 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雙北升級三級警戒 首個上班日通勤族少3到5成 11:042021/05/17 生活 海嘯第一排 飯店餐飲緊急應變 04:102021/05/17 財經焦點 開業以來最大舉措 饗賓北北桃門市全面暫停內用 10:052021/05/17 生活 科技大廠 繃緊神經戰疫 04:102021/05/17 財經要聞 國道5號車流減3成 高乘載管制暫停 04:102021/05/17 地方新聞 《半導體》十銓分流上班 員工每人發1萬元防疫金 11:092021/05/17 財經 公廁衛生紙暗藏病菌傳播死角 醫提醒防疫重點 08:132021/05/17 健康 南投雙龍瀑布七彩吊橋園區 今起休園1周 04:102021/05/17 地方新聞 雙北升級首個上班日 北捷、台鐵現場狀況曝光 11:192021/05/17 生活 基市府彈性上班 醫療支援雙北 04:102021/05/17 地方新聞 企業挺防疫 友嘉 雙北員工彈性上班 04:102021/05/17 產業．科技 生活熱門新聞 疫情暴衝 柯文哲：今天確診人數比昨天多 - 生活 桃園公布確診足跡 內壢全聯、家樂福、937公車都上榜 - 生活 獨家》新北市1警察確診 負責巡邏等外勤業務 - 生活 好市多塞爆唯獨這分店沒人去 2歲兒也傻眼：媽媽 人呢？ - 生活 全台停課放行 教育部：高中以下請假不算缺席不扣成績 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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