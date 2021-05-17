麥當勞宣布為配合防疫政策，並維護顧客及員工健康，自今（17日）上午10:30起至5月28日止，凡位於台北市、新北市的麥當勞餐廳，均暫停餐廳內用服務及洗手間使用，請多加利用外帶、得來速與歡樂送服務。

全台麥當勞餐廳自5月12日起，啓動單一入出口並進行實聯制，敬請顧客進入餐廳前，配合掃描餐廳門口海報上的QR code登記（未攜帶手機則請登記資料於紙本），體溫超過37.5請勿入內，共同維護安心的用餐及購餐環境。

(中時 )