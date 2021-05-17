昨日新增本土確診206例創下新高，立院原本今日要召開的會議全部停開，而自今日起，立院將要求實聯制，並暫停發放單日採訪證，綠委周春米也宣布啟動分批辦公，每日將由一位助理到辦公室輪值，其餘在家辦公，綠委張廖萬堅表示，今日所有同仁都在家辦公。

周春米指出，雙北進入疫情第三級，但立院因有憲法上的義務，所以還是得照常開會及問政，但為避免群聚及移動風險，辦公室將採在家分批及遠距上班，已請助理在家辦公撰寫質詢稿。

周春米也呼籲，若各行各業可以採遠距或分批上班，大家盡量採取這種模式，減少群聚及移動風險，一起團結防疫。

張廖萬堅表示，今日因立院停會，所有同仁都不會到立院，全部在家上班，未來視情況調整，如有必要，辦公室頂多輪值一人負責收發聯絡，此外，也調查辦公室同仁上班動線，若需搭乘大眾工具且動線複雜，風險較高者，就盡量在家上班。

張廖萬堅指出，目前台中還未進入三級，還沒停止上班上課。但近日傳出確診的案例，離自己的服務處不到一公里，所以也趕緊請地方同仁採遠距或線上上班，服務處僅留一人作為緊急連絡，原本排定的會勘、會議，都已先取消。

張廖萬堅說，過往台中女子監獄外役工，都會外派到民間的優良工廠工作，上班時統一管理接送到工廠，下班再統一接送回去，目前了解也已停止派工，原則上各家廠商都能理解狀況，若對工廠造成損失，之後會再來討論相關紓困是否要補助。

(中時 )