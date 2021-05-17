台灣旱災嚴重，到底有沒有梅雨能來解渴！氣象達人彭啟明表示，五月底至六月初有鋒面再度接近台灣北方海面且滯留，是今年梅雨季最有利降雨的一段時間，但菲律賓東方海面的颱風會是變數之一，導致梅雨來台機會降低。

至於本周天氣，氣象局表示有兩波鋒面影響台灣，今晚第一波鋒面接近，宜蘭、花蓮雨勢大，周二鋒面影響，中部以北、東半部有雨，周三鋒面逐漸北抬，周四恢復高溫炎熱天氣，周五至周日第二波鋒面接近北部海面，北部及山區有午後雷陣雨。

彭啟明表示，今晚鋒面接近台灣北部海面，但預期在台灣海峽時，閃電對流就會減弱，只有短暫陣雨及中部以北、東半部午後雷陣雨。（翻攝自 彭啟明臉書）

彭啟明在臉書表示，預計五月底時，太平洋高壓勢力有往東退的機會，西南季風也會增強，南海的暖濕水氣逐步發展起來，五月底至六月初應該會有滯留鋒面再度接近台灣北方海面，可能是今年台灣梅雨季中，最有利降雨的一段時間，不過較多的變數是菲律賓東方海面上，可能逐漸有熱帶系統發展，容易有颱風生長的季風槽會生成，導致梅雨鋒面到台灣的影響程度顯著降低，是未來的變數之一。

彭啟明表示，五月中上旬降雨偏少，五月下旬雖有下午後陣雨機會，但相較於典型梅雨鋒面仍偏少，六月如果有梅雨鋒面接近，有機會降雨轉趨正常，但預期仍略少一些，但如果有颱風發展等因素干擾，不確定因素就會增加許多。今年五月初太平洋高壓勢力異常增強，位置顯著偏北，讓東亞的梅雨鋒面滯留在大陸長江中下游到華南，帶來強降雨，是否有機會南移，在六月初接近台灣附近來略解渴，值得關注，若這波錯過，就只能等颱風了。

本周天氣受2波鋒面影響，氣象局表示，今天午後降雨機率提高，晚上開始鋒面接近，宜蘭、花蓮雨勢大，周二（18日）微弱鋒面影響，中部以北、東半部有局部短暫陣雨，東北部、東部有局部較大雨勢，由於鋒面結構差，主要在提供大氣不穩定使午後對流容易發展，主要降雨偏向午後，其他時間則較為局部、短暫，南部則是雲量增多，山區午後雷陣雨機率提高；氣溫方面，僅北台灣高溫稍降。

氣象局表示，周三（19日）微弱鋒面逐漸北抬離開，水氣仍多，東半部有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，北部及其他山區午後短暫雷陣雨機率高。

氣象局表示，周四（20日）水氣減少，各地多雲到晴，高溫炎熱。周五至周日（21日至23日）北方鋒面有接近臺灣北部海面的趨勢，午後雷陣雨明顯，北部及其他山區午後雷陣雨機率提高，東半部不定時有短暫雨。

(中時新聞網)