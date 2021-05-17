梁姓男子前年6月駕車行經北市臥龍街巷口時，疑因腦出血中風致車輛暴衝撞死騎乘Ubike的吳姓女工程師。台北地檢署認定梁男病發時雙手握住控制方向盤，並非昏迷喪失意識，涉有過失，起訴梁男。悲痛逾恆的吳女父母日前申請犯罪被害補償，北檢補償吳女父母40萬元。

檢警調查，46歲梁姓男子2019年6月27日傍晚駕駛休旅車，行經北市臥龍街131巷時突然暴衝，先撞上停在路邊的2部汽車，接著撞上1名機車騎士，之後又撞上22歲騎腳踏車的吳姓女工程師，由於力道猛烈，吳女重傷大量失血，送醫後不治。事發後，吳女男友幾乎崩潰，因為連鑽戒都已經買好了。

案發後，梁男因腦中風住院治療，之後由妻子推著他坐輪椅出庭應訊，但庭訊時因病答非所問，且與被害吳女家屬無法達成和解。

檢方調閱監視畫面，發現梁案發時車輛前輪轉動、煞車燈亮起，顯示他曾經試圖控制方向盤及踩剎車，接著突然倒退又前進。檢方查出，員警到場時梁仍清醒，認為梁男在暴衝前還能控制方向盤，在身體出狀況前仍嘗試控制方向盤，因此吳女死亡，梁涉有過失，去年7月依過失致死罪起訴梁。

吳女父母日前向北檢申請犯罪被害補償，包括殯葬費、法定撫養義務、精神慰撫金，北檢認為吳女正值青春年華，卻因此事故不幸身亡，造成吳女父母難以彌補的傷痛，北檢審議扣除相關保險金後，補償精神慰撫金40萬元。

(中時 )