特斯拉執行長馬斯克周日下午在推特上的回覆，被解讀為暗示這家電動車製造商已經出售或可能出售其持有之剩下的比特幣，加密貨幣的價格應聲下挫，比特幣一舉跌破4.5萬美元，更一度面臨4.4萬美元保衛戰。

根據Coindesk目前比特幣下跌近6%，報45849.96美元，稍早前一度跌至43837.43美元。

近來似乎成為馬斯克新歡的狗狗幣跌約3%，稍早前跌至0.449746美元，與本月初觸及的歷史高點0.740796美元相比已回落近40%。 一位帳戶名稱為@CryptoWhale的推特用戶在推特上發文：當比特幣投資人下一季發現特斯拉已經拋售了其餘持有部位時，他們將自打耳光。

馬斯克對此回應表示：確實（Indeed）。

特斯拉在今年2月宣布已買進價值15億美元的比特幣，並在4月底發布財報時披露出售了價值2.72億美元比特幣，淨利得為1.01億美元，帶動了第一季淨利創下歷史新高。

日前馬斯克表示，特斯拉計畫繼續持有比特幣，而非出售，且只要採礦活動轉向更永續性的能源，特斯拉就會接受比特幣交易。

特斯拉尚未回應媒體置評請求。

(時報資訊)