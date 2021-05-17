受到新冠肺炎確診病例激增影響，今天櫃買指數跳空開低，但櫃買中心表示，全體上櫃公司今年第1季稅前盈餘695億元，年增96.05%，今年4月累計營收為8174億元，較109年4月累計營收成長約21.45%，顯示上櫃公司基本面表現穩健成長。

新冠肺炎在上周大爆發，本土病例激增，雙北升級為第3級警戒，致使今天台股早盤表現不佳，櫃買指數也跳空開低，櫃買中心也信心喊話，上櫃公司基本面良好。

根據櫃買中心統計，截至110年5月16日，整體上櫃公司已有742家(95%)公司完成申報110年第1季財務報告，在已申報上櫃公司110年第1季營收約5845億元，較去年同期增加1039億元，增加幅度為21.62%，且110年第1季稅前盈餘695億元，較去年同期增加96.05%；另就全體上櫃公司110年4月累計營收為8174億元，較109年4月成長約21.45%，顯示上櫃公司與去年比較基本面表現穩健成長。

櫃買中心表示，股市是經濟的櫥窗，股價反映的是公司的經營前景及未來獲利狀況，即使國內目前面臨嚴峻的疫情，但是目前上櫃公司獲利狀況良好，整體台灣經濟更受惠於全球經濟反彈而後勢看好，因此股市並無大幅下滑之理由，股市應反映的是未來經濟的願景，而非侷限於疫情的現狀，台灣目前雖面臨疫情以來最嚴重的挑戰，但相較其他國家或地區有大規模封城或甚醫療系統崩潰的情況，仍好上許多，因此國人應對台灣股市及經濟前景保持信心。

再者，根據櫃買中心統計，上櫃公司公布擬配發109年度現金股利之家數計531家，約占整體上櫃公司家數7成，其中每股預計配發現金股利2元以上計有246家，現金殖利率大於2%之公司計有417家，約占上櫃公司家數53%，就整體市場已發布之預計平均現金股利殖利率達3.08%來看，顯見上櫃公司中仍不乏值得投資之優質公司。

櫃買中心提醒，面對近期疫情升溫，若疫情影響公司相關財務業務，應依規定公布重大訊息，而針對媒體對公司的報導，櫃買中心亦適時請公司澄清，請投資人應注意公開資訊觀測站相關資訊。

(時報資訊)