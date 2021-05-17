1.富邦媒(8454)：股東會明日登場、擬派利13元，加上Q1營收創高、宅經濟題材，今早股價逆勢觸及漲停。
2.東森(2614)：疫情發威，集團搶攻料理包宅食市場正當時，今股價逆漲逾6.5%。
3.三商(2905)：首季EPS 1.04元，大幅優於去年同期的0.5元，今早股價強彈近3%，收復5日線。
4.國巨(2327)：庫藏股護身，跌勢縮減至1%之內，相對抗跌。
5.愛之味(1217)：囤糧搶翻天，股價水漲船高，逼近漲停板。
6.聯華食(1231)：防疫民以食為天，開盤後急攻漲停。
7.鄉林(5531)：居家防疫，看屋買盤急凍恐影響短期業績，大跌7%。
8.台玻(1802)：台股崩跌，漲多成箭靶，跌停鎖死。
9.聚隆(1466)：旗下熔噴不織布、防護產品因疫情帶動需求，抗跌走高2%。
10.毛寶(1732)：防疫題材鍍金，再拉漲停。
11.熱映(3373)：疫情成股價抗跌神主牌，走高逾5%。
12.圓剛(2417)：視訊會議商機需求再起，早盤觸及漲停，站回中均及年線。
13.杏輝(1734)：本土案例激增，防疫股發燒，早盤攻頂。
14.聯亞(3081)：拚國產疫苗7月供應，早盤漲約6%，收復短均。
15.亞諾法(4133)：快篩需求大，早盤跳空漲停，反攻年線。
16.寶齡富錦(1760)：擴大篩檢，檢測概念受矚，早盤跳空漲停。
17.富邦金(2881)：員工染疫，防疫升級，早盤跌逾1%。
18.王品(2727)：防疫拚外送減少衝擊，雖開盤直摔112元跌停，隨後買盤敲進，跌停打開。
19.四維航(5608)：BDI指數重挫4.5%，股價直殺25.2元跌停。
20.宅配通(2642)：營收穩健，電商加持，晨盤再拉第二根漲停。
21.聯發科(2454)：投信連2日敲進，派利題材飄香，早盤翻紅漲近3%。
22.立積(4968)：三大法人聯手買超，股價翻紅上攻逾2%。
23.州巧(3543)：虧轉盈，Q1每股賺1.56元，股價翻紅強漲逾7%，放眼30元關。
24.富采(3714)：Mini LED產能滿載，力拚Q2單季轉盈，晨盤翻紅高漲逾7%。
25.圓展(3669)：遠端辦公題材給力，開盤直衝94.1元漲停，隨後打開仍漲幅達逾5%。
26.台積電(2330)：14日外資小幅回補買超2436張，加上ADR漲3.41%，早盤股價開低在544元後，承接買盤進駐，力拚翻紅。
(時報資訊)
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