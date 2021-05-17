今（17）日是疫情升級後，第一個上班上課日，也是台股首日開盤，行政院長蘇貞昌在臉書提醒大家做好防疫，注意官方訊息，強調政府已確認好各項防疫、民生物資供應充足，也已要求金融、財政相關部會，緊盯股匯市動向。

蘇貞昌表示，今天是指揮中心宣佈雙北三級警戒後的第一個上班日，政府要呼籲所有民眾，國內經濟基本面佳、外銷需求持續強勁，生產端運作正常，請大家不必恐慌、更不該散佈未經查證的謠言。

他強調，政府已確認好各項防疫、民生物資供應充足、產能不受影響，也已經要求金融、財政相關部會緊盯股匯市動向，嚴查不法行為，更會對穩定股匯市做好準備。

對此，網友反應兩極，不少人紛喊加油，肯定政府團結防疫，更讚「史上最強的政府」，但也有人認為，好好一手牌打成這樣，且賣場、超商都買不到泡麵，請問物資充足在哪？另有人點名民進黨立委范雲，表示「不用道歉嗎？3＋11大破口」。

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(中時新聞網)