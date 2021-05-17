以色列總理尼坦雅胡已為保住大位奮鬥兩年，若失勢恐面臨重刑。分析說，他放手讓以色列、巴勒斯坦衝突升高，破壞在野陣營組成政府拉他下馬，近日戰事讓他又獲一線生機。

以色列一週以來與控制加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯組織（Hamas）暴力對抗，加薩武裝組織向以色列發射火箭，據報造成10名以色列人死亡；以色列空襲加薩則已造成至少192名巴人喪生，包括58名兒童、34名婦女。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）15日說：「軍事行動將會繼續，需要多久就持續多久。」分析認為，升高的衝突持續符合他的個人利益。

以色列「國土報」（Haaretz）評論員維特（Yossi Verter）表示，中間派未來黨（Yesh Atid）領導人拉皮德（Yair Lapid）於3月23日大選後不久曾與國防部長、藍白聯盟（Blue and White）領導人甘茨（Benny Gantz）見面。

在尼坦雅胡兩年內4度試圖組閣失利後，總統李佛林（Reuven Rivlin）5日指定拉皮德籌組政府。未來黨於以色列第4場無定論大選後成為國會第2大黨，拉皮德被寄予「變天」厚望。

根據維特，拉皮德當時告訴甘茨：「如果尼坦雅胡感覺政權就要從手底下脫滑而去，他將試圖在加薩或北部邊境製造安全事件。如果他認為這是挽救自己的唯一辦法，那麼他一刻也不會遲疑。」

右派前國防部長雅隆（Moshe Ya'alon）在推文中也將源自東耶路撒冷，擴及加薩走廊、約旦河西岸（West Bank）占領區和以色列境內的暴力衝突與尼坦雅胡個人利益掛鉤。他推文說：「安全戒備升級對尼坦雅胡和哈瑪斯組織而言都是助力，那是基於各自內部政治理由。」

半島電視台（Al Jazeera）網站刊登中東議題專家艾爾達（Akiva Eldar）的評論文章說，尼坦雅胡上個月就可以下令警方移除耶路撒冷舊城大馬士革門（Damascus Gate）的路障，為何他放任當地成為警方和巴人的戰場、為何准許警察於伊斯蘭教齋戒月禮拜之際在艾格撒清真寺（Al-Aqsa Mosque）內投擲閃光彈？

遭依收賄、詐欺及背信罪名起訴的尼坦雅胡一旦失勢恐面臨重刑，他已竭盡所能地為延續政治生命奮戰兩年。

分析指出，他對拉皮德、甘茨等可能拉他下馬的「變天集團」（change bloc）心懷戒懼。

集團成員還包括前國防部長李柏曼（Avigdor Lieberman）、鷹派政黨聯盟右傾（Yamina）領導人班奈特（Naftali Bennett）、新希望黨（New Hope）黨魁薩爾（Gideon Sa’ar）、工黨（Labor Party）黨主席米夏埃莉（Merav Michaeli）、左翼梅瑞茲黨（Meretz）黨魁霍洛維茲（Nitzan Horowitz）等。

來自政治光譜不同波段、合作基礎相當薄弱的此一聯盟唯一目標無非要組成一個摒除尼坦雅胡的政府。

拉皮德的未來黨在120席以色列國會（Knesset）中握有17席，是「變天集團」中最大黨。以、巴衝突升高之際，他還在跟其他政黨進行最後談判，一度距離組閣所需的61席只差4席，還需仰賴伊斯蘭主義政黨聯合阿拉伯民主黨（United Arab List）領導人阿巴斯（Mansour Abbas）支持。

阿巴斯曾經承諾加入任何可能組成政府的陣營。雅隆日前敦促「變天集團」各陣營加快腳步，然而此一忠告似乎來得稍嫌晚了。

報導中東新聞的Al-Monitor網站指出，以、巴這一波衝突升高後，班奈特13日告訴拉皮德，本來幾乎談定的組閣協議一筆勾消，他將與尼坦雅胡恢復談判。

「將比比（Bibi）拉下馬」本來是雙方可能結合唯一的基礎，但是多個猶太與阿拉伯人混居城鎮上週暴力相向的結果，已經直接造成「變天」可能破功。比比是尼坦雅胡的小名。

拉皮德仍可於6月2日之前組成政府，如果他失敗了，相關程序將由國會接手。倘若國會還是無法作出決定，以色列人就得進行第5次大選。而在此之前，比比可以續任總理數個月，同時任命會設法中止繼續審理他官司的檢察總長。

在加薩衝突升高前，班奈特的右翼支持者就對與拉皮德結盟抱持懷疑態度，這特別是因為聯盟必須仰賴伊斯蘭主義政黨領導人阿巴斯支持。

許多人認為阿巴斯是哈瑪斯和伊斯蘭主義運動穆斯林兄弟會（Muslim Brotherhood）的「遠親」。以、巴近日衝突爆發，班奈特取消共組政府協議後，拉皮德成功「登基」的希望雖然沒有完全破滅，但已因選項急劇縮小而更加渺茫。

還有另一個值得注意的問題：必須抑賴巴勒斯坦政治勢力相挺才能出頭的「變天集團」如果成功組成政府，未來有沒有能力避免以、巴新一輪對抗？

阿巴斯和其他巴勒斯坦裔國會議員必須讓可能的新政治夥伴後退一步，但是猶太復國主義派領導人如何對他們選民的呼聲充耳不聞？哈瑪斯火箭密集攻勢和多個猶太—阿拉伯人混居城鎮的族群暴力令他們膽戰心驚。

薩爾就已緊急呼籲尼坦雅胡和甘茨針對以色列民眾遭遇攻擊一事作出強烈回應。拉皮德也表明支持政府「對以色列敵人開戰」的行動。沒有任何一位中間偏右領導人對升高衝突表達異議，也沒有人建議與巴勒斯坦達成政治和解。

艾爾達認為，以、巴衝突像是一部只有「開車」和「後退」兩個檔的汽車，不進則退，沒有「停車」或「打空檔」的可能。而尼坦雅胡將致命暴力玩弄於股掌之間，運用升高的衝突來破壞在野陣營將他拉下馬的組閣努力。截至目前，新一波以、巴戰事已經讓這位行將卸任但四面楚歌的總理又獲得一線生機。

(中央社)