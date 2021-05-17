雙北疫情拉緊報，自助餐龍頭饗賓集團稍早決定，雙北及桃園地區各品牌各門市，包括饗食天堂、饗饗、旭集、果然匯、開飯川食堂、饗泰多、真珠台灣家，全面暫停內用服務，僅提供外帶外送服務至28日。

疫情急速升溫，需自助取餐的自助餐恐成為最大破口，包括台北寒舍艾美酒店的探索廚房已宣布暫停營運，饗賓旗下自助餐廳數量是全國最多，此次作法也是開業以來最大舉措。

因應外帶需求增加，台北喜來登即日起每週一至週五中午時段推出「百元便當」，享受炭烤雞腿排、滷雞腿、京都肉排、排骨便當等豐盛菜色搭配健康時蔬，用料紮實且份量十足，平價美味的好口碑曾每日熱銷上百份，於面忠孝東路之The Deli側門開始販售。

台北喜來登表示，5月21日前購買任一便當免費加贈鮮選蘆薈汁乙瓶。另有台式經典「肉燥便當」附鮮選蘆薈汁，香甜白葡萄混合蘆薈果粒口感清涼消暑，與全民共體「食」艱、安心防疫。

台北喜來登表示，一樓The Deli因應疫情調整營業時間至每日早上11點到晚上8點，並全面加強防疫與消毒作業。

(中時 )