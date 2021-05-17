國內新冠肺炎疫情延燒，全台防疫拉警報，指揮中心宣布雙北進入三級警戒，而許多縣市也紛紛宣布進入「準三級」，要盡可能防堵疫情，而許多店家也因為防疫，不得不拉下鐵門，做不了生意；對此，台北市議員羅智強就怒轟民進黨政府，直言他們錯誤的防疫政策，讓一堆店面都倒了。

羅智強今(17)日在臉書發文指出，民進黨錯誤的防疫政策，讓許多店家都直呼吃不消，就連過去與羅意見不合、支持民進黨的館長陳之漢都不得不宣布自己遍布全台的健身房要暫停營業，損失至少上千萬；然而，受三級防疫警戒所及，雙北市有許多「館長們」停業，這些損失，是誰造成的？

羅志強指出，建議縮短機師隔離時間的范雲，當然是原因之一；但台灣防疫真正的破口，還是疫苗施打率太低，只靠防堵，不可能做到百分之百。台灣本可以有三千萬劑，保護力遠優於AZ，又沒有副作用疑慮的BNT疫苗，那麼醫護、機師會在第一時間施打，就不會發生諾富特旅館群聚；但因為民進黨堅持「不向大陸代理商購買」，被BNT原廠已讀不回，再加上到現在政府始終不敢查的「吳姓立委」介入導致破局，才讓今天台灣無數的「館長們」面臨今天的困境。

羅智強表示，在這波疫情下，許多老闆都被迫必須停業十四天，這段期間，老闆要嘛給員工無薪假，要嘛咬著牙虧本給薪，但虧本能撐多久呢？大地假期旅行社倒了。士林30年排骨湯倒了，對觀光、服務業者來說，若不是真的撐不下去，誰願意倒店關門？

這些「館長們」虧本經營、許多勞工失去生計。羅智強直言，防疫是一場長期抗戰，前期跑得快，不代表能跑完全程，我們的疫苗政策、防疫政策，真的到了要全盤檢視、栓緊螺絲的時候了！

(中時新聞網)