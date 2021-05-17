大陸統計局今(5／17)日公佈2021年4月70個大中城市中，有54城二手住宅銷售價格較前月上漲，其中，月漲幅1.4％。

整體而言，70個大中城市中，二手住宅銷售價格較前月上漲0.8％，漲幅比前月回落0.2個百分點。其中，北京、上海和廣州分別上漲1.2％、0.9％和1.2％，深圳持平。

以年漲幅來看，徐州二手住宅銷售價格較去年同期上漲10.6％，北上廣深4個一線城市則分別較去年同期上漲10.1％、9.3％、12.9％以及12.9％。

(旺報 )