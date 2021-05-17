陸54城4月二手房價格較前月上漲 徐州領漲 10:102021/05/17 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸4月70個大中城市中，有54城二手住宅销售價格較前月上漲。（中新社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸統計局今(5／17)日公佈2021年4月70個大中城市中，有54城二手住宅銷售價格較前月上漲，其中，月漲幅1.4％。 整體而言，70個大中城市中，二手住宅銷售價格較前月上漲0.8％，漲幅比前月回落0.2個百分點。其中，北京、上海和廣州分別上漲1.2％、0.9％和1.2％，深圳持平。 以年漲幅來看，徐州二手住宅銷售價格較去年同期上漲10.6％，北上廣深4個一線城市則分別較去年同期上漲10.1％、9.3％、12.9％以及12.9％。 陸4月70城房價 漲幅創8個月高 陸股上揚 陸股ETF吸睛逆勢強彈 (旺報 ) #上漲 #二手住宅 #住宅 #銷售 #徐州 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嘉市住警器安裝達7成5 創新高 04:102021/05/16 地方新聞 偷電纜轉賣 抽水站、學校都遭殃 04:102021/05/17 地方新聞 PCB訂單強勁 原料強漲 上游廠優勢大 04:102021/05/16 財經要聞 《類股》中鋼6月內銷價大漲8％ 中鴻亦看連漲12月 10:522021/05/17 財經 大陸70大中城市4月新屋價格 62城較3月上漲 09:562021/05/17 兩岸 監院公布財產申報 鄭文燦存款增加逾千萬 侯友宜減少近6百萬 10:412021/05/17 政治 資收價漲 撿3天卻買不起1個便當 04:102021/05/17 地方新聞 《鋼鐵股》中鋼4月獲利61.69億元再創高 前4月每股稅前賺1.22元 14:502021/05/17 財經 《商情》適逢開齋節 大馬棕櫚油休市一日 10:012021/05/17 財經 日本4月企業物價指數增幅創六年半新高 11:522021/05/17 財經 《國際經濟》大宗物資上漲 日4月PPI創6年半新高 10:352021/05/17 財經 兩岸熱門新聞 天問一號登陸火星 國外酸民大爆發遭陸媒回擊「玻璃心」 - 兩岸 大陸實施這制度後 離婚人數驟降7成 - 兩岸 - 旺報 大陸5／16新增5例本土病例 遼寧問責10餘名官員 - 兩岸 - 旺報 大陸又見本土病例 源頭可能是遼寧營口 - 產業財經 - 旺報 陸掌握鈷資源主導權 歐美新能源車別掉以輕心 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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