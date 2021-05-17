“I’m a motherf--king dawg”



Draymond kept it real 💀 NSFW pic.twitter.com/iHQZ5dSqgP — Bleacher Report (@BleacherReport) May 16, 2021

看到勇士前鋒「追夢」卓雷蒙格林如此「真性情」表現，只能說追夢就是追夢！17日在勇士113比101擊敗灰熊賽後，貢獻14分、9助攻與9籃板的卓雷蒙格林竟在電視直播訪問時，直接爆粗口自嘲像條狗，然後轉身放下耳機直接走人。

當電視主播賽後提問時間過久，早已不太耐煩的卓雷蒙格林，直接打斷對方回應，「我他X的就是一條狗！就這麼直接，除此之外我不知道怎麼講，這麼多年以來，他們都想要阻止我們，但他們的方法都沒有奏效，所以繼續努力吧。」

也難怪卓雷蒙格林如此情緒激昂，畢竟勇士本季相當不被外界看好，不僅少了「浪花弟」克雷湯普生助攻，去年選秀榜眼懷斯曼也提前報銷，最後仍靠柯瑞凶猛三分火力帶領，本季例行賽戰績39勝33敗位居西區第8，將打附加賽爭搶晉級。

卓雷蒙格林自己更是飽受外界批評，尤其是他的進攻能力，總是成為電視主播或球評嘲笑的對象，如今總算讓他抓到「報仇」機會，當然會用這種爆粗然後直接轉身走人的方式回應，只是大家也都習慣他這種獨來獨往風格，早就見怪不怪了吧！

(中時 )