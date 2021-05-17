台中市西屯區重慶國小出現一名六年級學生確診個案，教育局通知重慶國小停課，該校師生5月17日起至5月31日不需到校上課。（盧金足攝）

台中市環保局今天至學校進行全面性消毒作業。（盧金足攝）

新冠肺炎疫情來勢洶洶，延燒到校園，臺中市政府緊急宣布，西屯區重慶國小出現一名六年級學生確診個案，教育局通知重慶國小停課，師生17日起至31日不需到校上課，今天上午環保局出動到重慶國小消毒，由於該名確診學生表示，在校沒有戴口罩，校長胡秀美表示，已向該班老師了解確認，該班26名學童如果沒戴口罩會馬上提醒，這名學生有時太熱脫下，老師即會糾正，不太可能在校全天沒戴口罩。

重慶國小停課期間將改採線上教學，確保學生受教權益；胡秀美表示，停班停課不停學，針對上課視訊已演練過3次，所以今天視訊上課立即上線。

胡秀美指出，從疫情發生以來，她和學務主任、護理師每天一早7時20分就站在校門口，不只迎接同學來上學，而且都要求雙手噴酒精，量額溫、戴口罩確認後，才能進去校園。

這名確診學生疫調時表示在校沒戴口罩，校方很驚訝，校長向班導師確認，小朋友在上課中，如果沒有戴口罩，都會馬上提醒糾正要把口罩戴好戴緊。

胡秀美說，該班全班有26人，教室未裝冷氣，有時高溫太熱，小朋友短暫拿下口罩，但隨即會被要求戴好，教室都打開窗戶保持通風，小朋友應該不是整天都沒有戴口罩，可能是片刻時間有拿下來。

「26名小朋友上課座位還特別拉開拉大」，胡秀美表示，老師都會仔細提醒，要求戴口罩勤洗手都盯得很嚴謹，這名小朋友上完課之後沒有去安親班和補習班直接回家。

今天環保局已來對全校大消毒，校方希望這兩周自主管理，學生都能健康平安，全校師生目前都在家自主管理，上課採視訊學習不間斷。

市府提醒，請重慶國小師生在家做好居家健康自主管理，停課不停學，停課期間，以線上同步或自主學習方式進行學習，因疫情多變，請家長與老師保持聯繫，並留意學校網站上最新消息。

(中時 )