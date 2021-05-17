疫情升溫，西門町的街道空蕩蕩的，與過去熱鬧的場景落差很大。（圖／張哲生提供）

以往塞滿旅客、通勤族的台北火車站，星期六晚上竟然幾乎沒有人。（圖／翻攝自路上觀察學院）

雙北疫情警戒升至第三級後，信義區宛若空城。（圖／網友提供）

雙北升級為第三級警戒，台北市議員李明賢在臉書貼出照片，只見台北市信義區，宛如一座空城。(取自李明賢臉書)

國內疫情大爆發，15、16日分別多達180與206名本土民眾確診，包括雙北等縣市都升級到三警戒，大多民眾上周六、日都儘量避免外出，這兩天平時滿是人潮的信義、西門町等商圈街道，幾乎萬人空巷， 路上人車寥寥無幾，台灣民眾配合防疫的現象，讓馬來西亞媒體大讚：「非常自律」。

馬來西亞《中國報》昨（16日）報導台灣的「空城狀態」，報導中指出，雖然台北市還未宣布封城，可是市民配合防疫的程度，非常令人讚賞「台北平時熙來攘往的街道已變得寂靜一片，馬路上車輛很少，沒有逛街的人潮，人煙罕見，可見大家應該都乖乖待在家防疫了，非常自律」。

網友表示，雖然這事件不是一件值得驕傲的事情，但如果因為自律就此斷絕傳染鏈，那真的該感到自豪。「這塊土地上或許有數不盡的缺點，但台灣人民的自律絕對是最值得自豪，台灣加油！」

有網友在臉書社團「路上觀察學院」分享照片，表示出去散步時，發現平時車水馬龍的敦化南北路上，顯得相當寂靜，街上的汽機車、行人都不多，只有少數公車與外送員，小巨蛋廣告牆則播放「防疫期間台灣加油」，讓他希望這波疫情能快快好轉。

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(中時新聞網)