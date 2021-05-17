台灣疫情本土案例大爆發，台股早盤一度重挫564點，其後跌幅收斂到300多點，IC設計指標股聯發科(2454)開低走高，股價翻紅，漲幅一度達3.5%、躍回900元大關，股價最高達928元，帶動多檔IC設計個股也同步剽悍，祥碩(5269)大漲逾6%，世芯-KY(3661)、立積(4968)等也均逆勢走揚，為今日強勢抗跌指標族群。

印度疫情失控，市場憂心對今年智慧型手機市場出貨量將造成衝擊，由於印度為高度智慧型手機成長市場，印度市場約占全球智慧型手機市場11%，當地市占率第一的小米也為聯發科客戶，加上OPPO、vivo等也傳出下修訂單幅度，這對預期今年成長性看好的聯發科無疑增加不確定因素，惟法人認為，聯發科目前的5G相關業務占比營收約35~40%，主要是因為其產品組合優勢加上供應鏈支援較佳，但印度市場多為4G入門機，聯發科4G以下(含)營收比已經重降至中雙位數百分比左右，故對營收衝擊不大。

聯發科隨著5G產品的比重持續增加，也對毛利率支撐有明顯的作用，聯發科5奈米/4奈米系統單晶片(SoC)天璣2000預計於2021年第四季量產，預期自2022年開始滲透至旗艦機種，隨著產品普遍提升規格，聯發科將可以享有更佳的產品組合。

(時報資訊)