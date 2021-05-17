台灣新冠疫情自5月14日起急速上升，三日本土確診人數自2位數激增到逾180例，中央流行疫情指揮中心更在15日宣布雙北地區疫情警戒至第三級，消息一出，各大賣場湧出搶物人潮，看好防疫囤貨潮帶動業績，周一(17日)食品股在盤勢大盤之際逆勢揚升，愛之味(1217)、聯華食(1231)大亮紅燈，味王(1203)、泰山(1218) 、宏亞(1236)亦有半根漲停板的搶眼表現，福懋油 (1225)大統益 (1232)等前期漲多個股賣壓大，惟跌幅力控在3%之內。

台灣疫情嚴峻，15、16日連2日本土確診案例破百，封城危機逼近，台股緊張指數激增，周一台指期開盤大跌583點、為15183點，台股開低272.1點、為15554.99點，隨後指數一路挫跌，測試15200關卡。為此行政院長蘇貞昌表態要求財金相關部會維持股匯市秩序穩定，財政部長蘇建榮亦表示國安基金將密切關注台股走勢。

嗅到疫情升溫，食品股上周四即出現囤貨行情，愛之味、宏亞上漲動能強，味王、環泰、味全、聯華食、泰山跟著走高。由於國內疫情出現多名不明感染源個案，各地出現掃貨人潮，不僅口罩、酒精、清潔用品等防疫物資搶手，憂封城的超前布局帶動泡麵、罐頭、衛生紙等民生物資也成「戰備物資」，食品股晉升疫情受惠股之列，加上夏日龐大的冷飲商機，今日台股早盤大跌逾400點，類股指數卻一度逆勢走高，盤面上不少強勢股拚穩盤，愛之味(1217)、聯華食(1231)早盤漲停，味王(1203)、泰山(1218) 、宏亞(1236)、味全(1201)等上揚，成為另類的防疫受惠一族。

(時報資訊)