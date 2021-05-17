台北市長柯文哲在10點30分宣布，，公私立高中職、國中小、補習班、安親班、課後照顧中心，今日起到28號停課，採取線上教學，線上教學系統盡量選擇酷課雲進行教學及評量，以班級為單位進行教學與連結。教育局長表示，台北市受到影響285間學校，33萬4243位學生，公托與私托影響約1萬2千餘人，請學生與生長們放輕鬆學習，酷課雲是透過1萬1千位老師所拍攝出來的教學影片。

台北市長柯文親哲上火線，說明最新防疫與停課措施。

教育局長表示，酷課雲是透過1萬1千位老師所拍攝出來的教學影片，相當實用。(台北市政府提供)

這項線上教學系統已經在第二級警戒時，已要求老師與家長學習教學，目前酷課雲已經準備好，請大家善用。教職員工仍須要上班，但可採居家辦公，與遠距教學方式執行。

雙薪家庭若遇有需要照顧小孩，可申請家庭照顧假，若孩子無法照顧者，依規定申請照顧，依個別需求，學校幼兒園用專案協助。

勞工局長則呼籲，家中有12歲以下孩子或身心障礙的家長，可請家庭照顧假，雇主要依規定給予家庭照顧假，期間不給薪也不列入考績評量，若雇主不准假可罰2萬到30萬。

(中時新聞網)