台北市長柯文親哲上火線 說明最新防疫與停課措施

【LIVE直播】亞東醫院爆「院內感染」？ 侯友宜發表談話｜2021.05.17

全台疫情緊張，15、16兩日都有超過百例新冠肺炎本土確診病例，指揮中心更宣布雙北進入第三級防疫警戒，雙北今（17）日宣布，高中職以下明起停課至5月28日，補習班、托嬰也全暫停。

雙北市確診個案激增，台北市長柯文哲17日宣布，高中職、國中小及幼兒安親班停課至28日，家長可請防疫照護假。新北巿長侯友宜亦表示，自5月18日至28日止，全巿公私立高中職、國中小、幼兒園、補習班及課後照顧中心實施「停課不停學」，學生在家防疫不到校；至於勞工家長有12歲以下兒童或國高中以下身心障礙子女需照顧者，可請「防疫照顧假」，雇主都應予准假，至於工資部分，可由勞資雙方協商。

如果家長們真的沒辦法在家照顧，台北市宣布，可依規定申請照顧，並按照個別需求，由學校幼兒園提供專案協助。新北市則指出，家中若有公私立國小、幼兒園學生，可預先和學校接洽，讓學校留守的導師們在固定時間裡照顧孩子。

針對家庭照顧假，勞工局呼籲，雇主要依照規定給予庭照顧假，不給薪也不列入考績評量，若有違法者將依法開罰2萬到30萬，且因疫情，從嚴考量提高裁罰額度。

此外，新北市亞東醫院今傳出「院內感染」已有7人確診，侯友宜表示，新北市第一時間開啟應變會議，立即對染疫者有效隔離，院內也作好分艙分流收治，快速展開擴大匡列、全面採檢，目前採檢結果都是陰性，院內也做好全面消毒，「目前明確掌握感染源，市民朋友不用擔心。」

(中時新聞網)