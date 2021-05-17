「綜藝天王」豬哥亮2017年因癌症引發肝衰竭病逝，15日迎來逝世4周年，豬哥亮兒子謝順福、女兒謝金晶與好友們仍抽空赴基隆擁恆文創園區祭拜，謝金燕還曬出一張手抄經文，表達對爸爸的思念，李亞萍也首度還原豬哥亮和余天當年的恩怨。

據《三立新聞網》報導，當年豬哥亮離世，前助理戴先生立刻跳出來指控，過去豬哥亮在跑路時，余天沒有出手相助，一直讓他耿耿於懷，讓2人的不合傳聞鬧得沸沸揚揚，對此，李亞萍表示，豬哥亮生前還曾致電余天表明，「很想你」，但家屬擔心開放外人探訪會引發媒體關注，無法安心養病，因此不肯讓他和外界聯繫。

李亞萍感性地透露，當下聽到這番話，眼淚立刻奪眶而出，沒想到外界竟傳出有「余亮情節」，讓她忍不住大翻白眼直呼，「都是被亂傳的！」過去余天也曾坦言，確實有接過豬哥亮的電話，但後來電話就被人拿走，導致他無法在第一時間就知道對方的狀況。

李亞萍解開余天和豬哥亮的不合傳聞。(圖/翻攝自余苑綺臉書)

事後余天有再傳訊息關心對方，「希望一切都好，可以通話嗎？是否方便探望？」但對豬哥亮都沒有已讀，余天也推測，很可能是被對方老婆擋下來，他感慨地說，豬哥亮生前被病痛折磨許久，現在終於解脫了，過去所有恩怨也就該放下了。

(中時新聞網)