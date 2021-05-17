雙北市昨宣布九年級生與高三生停課，但連夜壞消息不斷，包括台北，桃園，台中，彰化都有中小學生確診；國民黨立委李德維質疑是「變形的三級警戒」，政策邏輯難以理解，不同年級的兄弟姐妹也還要上課，單獨讓這兩個年級的孩子停課，又能有助於防疫多少？

李德維說這是「變形的三級警戒」，讓許多家長面臨兩難。一方面擔心學校就是最大、最密切接觸的群聚場所，一方面也為難如果孩子停課了，大人沒有停班該如何安排照顧。昨天下午，雙北市宣布九年級生，與高三生停課，但連夜壞消息不斷，包括台北，桃園，台中，彰化都有中小學生確診，即刻全校停課，所有家長只怕心都沉了。

李德維批評這是「邏輯難以理解的政策」。九年級與高三生，應屆畢業在即，許多孩子原本就不需要到校了，停課能有助於防疫多少？況且如今大人們還要上班，不同年級的兄弟姐妹也還要上課，單獨讓這兩個年級的孩子停課，又能有助於防疫多少？

李德維說，停課，停班，乃至於封城，都是在不得已情況下要阻斷病毒傳播的斷然處置，正因為有副作用，所以要就該做得徹底，速戰速決，與其拖泥帶水，不如當機立斷，如果評估疫情擴散仍在加速，乾脆立即全面停課。非常時期，非常作法，從政者要把責任給扛下來，別讓民眾無所適從。

藍委林奕華也質疑，今天開始，學生上課期間全程戴口罩，但午餐怎麼辦？師生無法戴口罩吃飯，也很難管控學生吃飯不交談，防疫破口岌岌可危？她昨天提醒教育部發給學生隔板備用，有效區隔用餐距離，若沒隔板，如何拉出安全的用餐距離？教育部也應該有所指引。

林奕華和教育部轉達家長意見，要求儘速發給學生隔板，或如何保障學生拿下口罩用餐時的安全？教育部已允諾會將此問題列入優先討論，希望在未宣布全面停課的前提下，保護孩子在校安全上課，讓家長安心。

(中時 )