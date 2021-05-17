近期因應雙北疫情警戒標準已達第三級，部分縣市雖未達第三級，各餐飲業者因需管制室內用餐人數、維持社交距離，可能增加民眾透過外送平台點餐次數，勞動部職安署將加強督促外送業者全面落實防疫措施，並提醒外送員做好自主健康管理及個人防護，共同防範疫情擴散。

職安署表示，我國正面臨疫情嚴峻考驗，特別要求食品外送業者除應依職業安全衛生設施規則第286條之3及食品外送作業安全衛生指引之規定，強化危害評估及安全衛生防護措施外，並應依循「食品外送平台之外送員（取送餐）防疫重點事項」，共同提升食品外送員之職場防疫措施。重點防疫事項包括:外送員取送餐時應配戴口罩、配戴具擋風面罩之安全帽，取送餐時也儘量不要取下、優先採用「無接觸取送餐」服務：儘量不與消費者接觸，並鼓勵消費者採線上付款之機制或措施，例如：線上刷卡，避免現金交易，並加強外送員個人健康自主管理，例如勤洗手、早晚量測體溫，如有發燒、呼吸道感染或其它不適症狀（例如：咳嗽、腹瀉、嗅味覺喪失等），應立即就醫，回報業者，並停止送餐。

職安署進一步表示，食品外送員送餐至醫療院所等染疫高風險場所時，如中央流行疫情指揮中心或地方主管機關已明定醫療院所之進出管制規定，所有人員（包括外送員）均應遵守傳染病防治相關規定，外送員可與消費者定約定於戶外適當通風地點取送餐。關於外送員職場防護資訊，請至該署官網職場防疫專區（https：//www.osha.gov.tw）查詢相關指引或宣導資料。另有關傳染病預防之相關訊息查詢，亦可參閱衛生福利部疾病管制署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw/），或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。

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