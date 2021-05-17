疫情延燒，精密機械金屬加工廠時碩工業原訂5月19、20日連續2天參加券商舉辦法說會，說明第一季財報結果及未來營運展望，目前決定延後舉行。時碩表示，時碩為維持生產正常，減少人員流動，避免交叉感染的風險，工廠員工分區分流，行政等單位員工居家辦公。

時碩因汽車產業回溫，訂單持續增長，加上電動自行車及高端自行車業務爆單，第一季合併營收11.33億元，年增19.85％，締造單季營收史上新高。

時碩第一季獲利卻因新台幣匯率升值、鋼鐵等原物料成本上漲及產品組合等因素，不增反減，認列新台幣匯損，致使稅前淨利從去年同期0.75億元降至0.71億元，稅後淨利由去年同期0.56億元減至0.54億元；EPS由去年同期0.84元下滑至0.78元。

時碩主管表示，時碩目前接單情況，第二季營運可望優於第一季。眼前最擔憂是疫情延燒，波及台中自行車業客戶生產，進而影響對時碩電動自行車及高階自行車前叉及齒盤需求，而汽車晶片短少如果繼續延燒，影響汽車客戶拉貨意願，也會影響時碩汽車零組件出貨，這些都是第二季營運的變數。

(工商 )