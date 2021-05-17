滬指開市靠穩 深成指漲25點 10:332021/05/17 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 上證指數17日開市靠穩。 香港信報報導，上證指數17日開市報3,490點，漲不足1點；深成指開市報14,234點，漲25點，漲幅為0.18％。 滬深300指數報5,115點，漲4點，漲幅為0.09％；創業板指數報3,049點，漲15點，漲幅為0.5％。 散裝航運搶造船 海岬型造價漲2成 2000公里南遷 難度堪比故宮文物 (工商 ) #開市 #漲幅 #上證指數 #深成指 #滬指 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《期貨》重砲空襲 台指期開盤殺跌583點 09:102021/05/17 財經 台股抗疫 外資備3套劇本 04:102021/05/17 財經要聞 財報＋Fed 美股續彈兩動能 04:102021/05/16 全球財經 疫情恐慌 台南傳統市場貨被掃光 04:102021/05/17 地方新聞 槍林彈雨中 牠就是我的隊友 08:302021/05/17 萌寵 央行穩匯：無限量供應美元 04:102021/05/17 財經要聞 毛澤東假抗日真奪權 有史為證 04:102021/05/17 藝文副刊 「兩委」換屆 遼寧大連237人被取消候選人資格 09:052021/05/17 兩岸 網傳鹿港宮廟周末還進香 警方澄清：僅15人「安營」走500公尺 09:262021/05/17 生活 地方政府對中央不放心 04:102021/05/17 時論廣場 八大投顧建議投資人…… 不摸底不殺低 待恐慌情緒消化 04:102021/05/17 財經要聞 財經熱門新聞 散戶明先逃命？手上有這2種股票先砍 抄底股曝光 - 財經 特斯拉棄用雷達 自駕技術掀二次革命 - 財經 4上市公司員工確診 開盤最高重創9％一片慘綠 - 財經 台股早盤跌500點比預期少？老手斷言：慢慢殺才最可怕 - 財經 台股抗疫 外資備3套劇本 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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