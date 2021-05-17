上證指數17日開市靠穩。

香港信報報導，上證指數17日開市報3,490點，漲不足1點；深成指開市報14,234點，漲25點，漲幅為0.18％。

滬深300指數報5,115點，漲4點，漲幅為0.09％；創業板指數報3,049點，漲15點，漲幅為0.5％。

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(工商 )

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