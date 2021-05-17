雙北市疫情警戒提升至第3級，號稱「天下第一署」的台北地檢署17日上班首日，檢察官原定的開庭、傳喚、人犯執行幾全數取消，原本有檢察官因案件遭羈押被告，押期將屆滿，打算安排遠距視訊訊問人在看守所的被告，但也決定暫停。

北檢因應雙北市疫情警戒提升至第3級，今天上班首日，啟用QR Code實聯制，但進出法院的洽公民眾已明顯減少。

另北檢因應疫情警戒升級，指示檢察官自17日起至28日警戒期間內，若無急迫、緊急性，取消開庭、暫停傳喚、人犯發監，並通知調查局台北市、新北市調查處、北機站、雙北市警局等司法警察機關暫緩聲請搜索、拘提、採尿、執行各類刑事專案，若人犯移送儘量以視訊訊問方式為主。

因此北檢原定17日上午的庭期，全數取消。據了解，原本有檢察官因案件遭羈押被告，押期即將屆滿，打算今早安排視訊訊問人在看守所的被告，但後來也決定暫停。

(中時 )