指考倒數不到50天，全台疫情升溫，隨政府將疫情警戒標準逐漸提升，各級學校也調整防疫強度與措施，亦有部分學校因有確診案例而宣布停課。自學品牌 Snapask 時課問宣布，即日起推出「應援高中生」方案，免費提供高三生國、英、數主科的指考衝刺總複習課程，並開放 109 學年指考全科考古題加詳解，更推出全台高中生免費問到飽的超優惠方案，幫助學生「疫情來了不停學」，在家也能跟進學習進度，全力備戰大考。

Snapask 時課問幕僚長蘇詩涵表示，「近日因疫情開始有學校面臨停課的情況，然而期末考與指考目前仍會照時程進行。作為學生最可靠的學習夥伴， Snapask 時課問特別釋出免費的線上問答與國英數主科的指考衝刺線上課，協助學生不受疫情的影響，仍能維持學習進度。我們希望 Snapask 時課問全方位的學習資源，能幫助全台學生提前部署，迎戰期末考與指考。」

考量本土確診人數持續增加，政府也宣布不得舉辦室內 100 人以上的活動，在可能無法前往補習班、考前衝刺班的情況下，為了讓高中生安心備戰大考，Snapask 時課問特別提供期末考和指考的「應援高中生」方案，細節如下：（1）備戰期末考：只要在 5/31 前登記為高中生身分，前100名未曾註冊與購買的新用戶即可享有一個月線上提問問到飽；「問到飽強勢回歸」一個月無限問只要新台幣 3,890 元的超優惠方案，限量 200 名。（2）備戰指考：只要在 5/31 前登記為高三生，即可免費享有國、英、數主科的指考衝刺線上課程，以及 109 學年度指考的考題與詳解線上版，內容涵蓋必考概念與經典考題剖析。

Snapask 時課問特別提供期末考和指考的「應援高中生」方案，只要在5/31前在Snapask App登記成為高中生或高三生，可享限量免費問到飽與衝刺線上課程服務。（Snapask 時課問提供／黃慧雯台北傳真）

Snapask 時課問自2020年攜手雙北市政府教育局，於疫情期間釋出近 30 萬題免費線上提問與家教解題服務，協助超過 5,000 位學生不受疫情所困，利用 Snapask App 拍照上傳題目照片，即能在 30 秒內找到線上家教解答。據內部數據觀察，在此期間的學生平均上線時間延長一倍，詢問的問題也呈倍數成長，顯見 Snapask 時課問確實協助學生補足學校的學習盲點。

(科技)