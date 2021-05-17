大立光(3008)日前證實員工確診，不過公司強調，對營運沒有重大影響，大立光早盤股價雖然開低，但盤中一度翻紅，未受員工染疫太多影響。

國內新冠肺炎疫情大爆發，上市櫃公司陸續傳出員工確診訊息，大立光也在15日證實有員工確診，大立光表示，公司確實有一位員工確診，目前與該確診者接觸人員已進行隔離措施，公司除內部已擴大消毒因應，並持續拉高防疫層級，今天上班維持既有量測體溫等防疫工作，並暫停外賓拜訪，該確診人員對公司營運暫無影響。

由於AP及感測器受到天災影響，導致某些使用高畫素感測器客戶停產，而原地重新生產或另外投產都需要一季的時間，衝擊到大立光第2季營運，大立光4月合併營收為33.98億元，月減15.26%，年減27%，累計前4月合併營收為152.18億元，年減14.84%。

大立光表示，5月拉貨動能看起來會比4月下滑。

儘管第2季營運受AP及感測器缺料影響不樂觀，不過林恩平指出，高階機種客戶因產品已經規劃好，目前看起來是延後一季度出貨，為避免下半年生產過度集中，客戶有要求提前生產一些，如果賣得很好，有機會強力拉貨；除拉貨只是遞延，今年高規格鏡頭設計的數量沒有比較少，目前7P有愈來愈多機種導入，但7P不全是高階鏡頭，也有低階產品，8P都是高階規格，9P則已確認設計採用，至於能不能順利量產還不知道。

(時報資訊)