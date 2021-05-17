17日最新經濟數據顯示，日本4月生產者物價指數（PPI）創六年半以來最大單月漲幅，表示這些能源，以及原物料成本上漲也正壓縮企業獲利空間。

因為新冠疫情所致，日本民眾買氣縮手，故日企也擔心這些日益高漲成本，不知能否順利轉嫁給消費者。同時，也不確定是否能幫助日本央行早日達到2％的通脹目標值。

日本央行物價統計部門指出，4月PPI大漲主要是由強勁的全球需求所推升，進而帶動大宗商品物價上揚。不過，日本國內商品價格僅小增。

日本銀行17日最新數據4月PPI比2020年同期大增3.6％，優於市場普遍預估的成長3.1％。同時，日本PPI繼3月增1.2％之後，4月漲幅是自2014年9月以來最大的一個月，部分原因也是2020年受到疫情影響，比較基期點較低。

細看報告內容，4月的原油商品價比2020年同期飆漲39.3％，有色金屬價格也大漲35.2％。

由於美國房市需求增溫，故木材原料與木製品價格增加4.7％。在調查的744個項目中，有339個商品是上漲的，289個項目則下跌。零組件方面來看，七個月來首見漲價的數量是超過下跌的。

因為日本工資不太漲，故日企也不太敢把增加的製作成本轉嫁給民眾。所以日本央行所設定的2％通膨目標值，也一直無法順利完成。

(時報資訊)