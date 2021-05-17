侯友宜(新北市政府提供)

監察院今天公布最新一期廉政專刊，藍綠兩大政治明星，桃園市長鄭文燦存款較前次申報 增加1045萬多元，新北市長侯友宜存款則減少594萬元，連同有價證券共縮水614萬元。鄭文燦註明，增加的存款主要是選票補助款的結餘款，將專款專用於捐助公益。

侯友宜申報的土地和建物都無變動，分別位於嘉義六腳和台北中正區，另外信託位於台北士林和新莊的土地及建物，其中新莊中港路的建物是繼承而來，登記於任美鈴名下，兩人有1242.1萬存款，有價證券400.8萬元。

與上次申報存款1836萬餘元、有價證券421萬餘元相比，侯友宜存款較前次減少594萬餘元、有價證券則減少20萬餘元，合計縮水614萬餘元。

鄭文燦此次申報存款3333.4萬元，與2020年公布的金額相比，暴增1045萬元，在土地和建物方面，位於桃園蘆竹的土地和建物登記在鄭文燦名下，信託台北中正路1筆土地和4筆建物登記在林俞汝名下，並有兩部百萬名車VOLKSWAGEN，登記在林俞汝名下，分別在2016年和2017年買進，買進價格為118萬及126萬元。

鄭文燦在申報時也註明，他107年桃園市長選舉獲得選票補助款1656.9萬補助，在弭平選舉經費支出後，餘額999.7萬元，已全數交付信託，總額將專款專用於捐助公益使用。

另外他本人及配偶名下共有2間房子和2塊土地。其中，2塊土地皆是房子坐落基地；2間房子分別位於桃園市蘆竹區及台北市中正區，後者非自用住宅已依法強制信託。2間房子附屬的車位及公共設施各自擁有建號，依法必須逐筆申報，所以申報的建物筆數雖多，但合計為2間房子。

(中時 )