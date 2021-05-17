人民幣中間價升218個基點 人行百億逆回購 10:402021/05/17 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價17日報6.4307，較14日報6.4525，升218個基點。 香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，17日進行人民幣（下同）1,000億元中期借貸便利（MLF）操作，利率2.95厘。 此外，17日進行100億元7天期逆回購操作，中標利率維持2.2厘。 國內疫情嚴峻 國安基金待命護盤 防台股重挫 財經部會全面備戰 工具機接單回神 營運季季增 (工商 ) #基點 #日報 #人民幣中間價 #百億 #逆回購 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 資收價漲 撿3天卻買不起1個便當 04:102021/05/17 地方新聞 失控疫情爆台股大斷頭 殺破萬五恐還有更慘 16:052021/05/16 財經 趙傳上海2棟房 換自由身續追夢 04:102021/05/17 娛樂新聞 大陸即期食品夯 上看百億商機 04:102021/05/17 話題觀察 國戰會論壇》虛擬貨幣：美元新的水庫（譚傳毅） 10:002021/05/16 海納百川 16檔雙資齊買 抗股災 04:102021/05/16 財經要聞 即期品掘金百億市場成陸青年新寵 45元牛奶25元買到 13:312021/05/16 兩岸 預算有限 想兼顧投資與保障 投資型保單不失為好選擇 19:002021/05/16 財經 新一波紓困 八大行庫5,000億銀彈上膛 04:102021/05/17 財經要聞 全球資金追逐半導體ETF 18:302021/05/16 財經 《期貨》重砲空襲 台指期開盤殺跌583點 09:102021/05/17 財經 財經熱門新聞 散戶明先逃命？手上有這2種股票先砍 抄底股曝光 - 財經 特斯拉棄用雷達 自駕技術掀二次革命 - 財經 4上市公司員工確診 開盤最高重創9％一片慘綠 - 財經 台股早盤跌500點比預期少？老手斷言：慢慢殺才最可怕 - 財經 台股抗疫 外資備3套劇本 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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