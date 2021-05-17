人民幣兌美元中間價17日報6.4307，較14日報6.4525，升218個基點。

香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，17日進行人民幣（下同）1,000億元中期借貸便利（MLF）操作，利率2.95厘。

此外，17日進行100億元7天期逆回購操作，中標利率維持2.2厘。

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(工商 )

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