大陸女星劉詩詩和吳奇隆結婚6年始終恩愛如昔，夫妻倆育有一寶貝兒子「步步」，一家三口常被拍到私下幸福模樣，羨煞不少人，不過卻有瘋狂粉絲從2018年7月開始，在微博成立「等劉詩詩離婚打卡博」的專頁，每天發文打卡，但堅持3年終於認輸，該微博主近日宣布停止更新。

「等劉詩詩離婚打卡博」的專頁從2018年成立，博主自我介紹寫著「熱心的老百姓看不得利益薰心的老男人」，而他每天都持續更新貼文，自問自答寫下「劉詩詩離婚了嗎？──沒有。」而這個專頁的粉絲僅184人，按讚數也少。

瘋狂粉絲創微博，每天發文問離婚沒。(圖／翻攝自微博)

而博主堅持快3年的時間，15日終於主動發文，宣布「停止更新，各位，祝好！」網友看了都叫好，支持他停更，「看她（劉詩詩）狀態就知道很幸福」、「為什麼會有這樣的微博，不懂」。

劉詩詩和吳奇隆因合作電視劇《步步驚心》相識相戀，並在2015年結婚，夫妻倆常被直擊私下恩愛一面，之前他們帶著兒子逛超市，吳奇隆一路把兒子抱在懷裡，小倆口還一起蹲下給兒子擦臉，互動相當有愛。

成為台灣媳婦的劉詩詩，今年農曆春節也和吳奇隆一起回台灣婆家過年，卻遭酸民轟她沒陪自己的父母太冷血，還傳出她為此一度心情低落，不過在台灣期間，吳奇隆也帶老婆和兒子到處遊玩，似乎想讓她心情開心點。

(中時新聞網)