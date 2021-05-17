根據克里夫蘭當地記者布魯托17日提前爆料，儘管騎士本季以22勝50敗，東區倒數第3戰績作收，就已經打算開出5年1.25億美元的豪華合約，續留主力中鋒賈瑞特艾倫，擺明就是沒有打算讓今年夏天將成受限制自由球員的艾倫走人。

「我跟一名球員經紀人談過，他告訴我賈瑞特艾倫的新合約，將從5年1億美元開始起跳，」布魯托表示，「也有可能將是5年1.25億美元的合約，平均年薪高達2500萬美元，這雖然不是騎士可以給出的最頂級合約，卻已經相當接近了。」

騎士高層如此看重賈瑞特艾倫的主因，在於他在今年1月涉及哈登的合約當中，被籃網交易到了騎士，就算騎士內線人滿為患，騎士仍然決定將以23歲的賈瑞特艾倫成為球隊重建核心之一，甚至願意買斷德拉蒙的合約，讓他如願加盟湖人。

只是本季場均13.3分、9.9籃板及1.4火鍋的賈瑞特艾倫，至今還看不出他擁有拿到頂級合約身價，他本季薪水只有390萬美元，如今卻有機會一口氣暴漲6倍以上，未來就看騎士的這筆賭注是否划算，還是他們又在重演「愛神」洛夫戲碼了。

(中時 )