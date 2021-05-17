強烈氣旋陶特（Tauktae）挾帶強風暴雨襲擊印度，已造成8人喪生；官員今天表示，西部古茶抵底省沿岸15萬居民勢將撤離家園。

受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）重擊的印度，如今再遭天災，陶特為印度本季第一個強大熱帶風暴。印度氣象局（India Meteorological Department）表示，陶特沿印度西部海岸朝北行進，挾帶著大雨、雷雨與強風撲向多個省分。

氣象局預測陶特將於18日清晨登陸古茶拉底省（Gujarat）沿岸，風速每小時155公里至165公里，最強陣風時速185公里。

災害管理當局今天表示，大豪雨與強風重擊卡納塔卡省（Karnataka），昨天有4人喪命。此外，數個城鎮與村莊淹了水，造成財產損失。

旅遊勝地果阿省（Goa）行政首長薩望特（Pramod Sawant）今天表示，省內有兩人死亡；並說，電力供應已中斷，約200棟房子毀損，樹木被連根拔起，道路阻斷。

地方媒體報導，在克勒拉省（Kerala）有兩人喪生，另外，恐有23名漁民失蹤。

古茶拉底省政府官員表示，省內沿海地區15萬多人勢將撤離；當地預定17日與18日施打疫苗作業將會暫停。

氣象局發布警報，在古茶拉底省部分沿岸地區恐出現3米高的暴潮。

印度正與疫情搏鬥，醫療系統瀕於崩潰，醫院病床、氧氣與醫藥短缺。

人口13億的印度今天通報，新增31萬1170確診病例，累計2470萬人染疫。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1100517

(中央社)