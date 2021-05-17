台灣疫情嚴峻，各界嚴陣以待，民眾也因此湧入各大賣場搶購民生必需品與防疫物資，其中全聯福利中心各大門市就人滿為患，有員工因此不堪工作負荷，上Dcard貼文吐露焦慮心聲，直呼顧客多到爆，結帳根本結不完，面對消費者一連串提問「貨到沒」，該網友只想高喊「麥擱問了啦」！

據該名自稱是全聯員工的Dcard網友貼文，自國內COVID-19染疫情形迅速蔓延，本土案例連環爆，而且多筆個案感染源不明，雙北將疫情提升三級警戒後，民眾就如喪屍般湧入全聯，瘋搶各項民生必需品與防疫物資，讓門市員工累到苦不堪言，直言「要結帳的人，繞了店一整圈，排到門口外面的外面的外面」、「人多的時候我們也很焦慮，事情夠多了，帳結都結不完」。

有全聯員工在Dcard發文，請客人盡量不要一直問貨什麼時候到，因為那要看物流配送情況。（圖／中時資料庫）

不僅如此，由於架上許多商品被一掃而空，現場還有顧客不停逼問店員「被掃光的貨什麼時候到」，可關於物流配送問題，員工根本說不準，原PO只好無奈回應「貨都叫了，不來我們也沒辦法，真的不要一直問我們」。

有鑑於此，為加速結帳流程，原PO特別呼籲客人結帳排隊時，先把全聯專屬會員的應用程式pxpay開好、把錢準備好，因為「我們真的沒空等你一塊錢一塊錢慢慢拿，時間真的很趕。」

話鋒一轉，原PO不忘感謝願遵守戴口罩規定的消費者，還有暖心客人的關心問候，因為隨口一句簡單的「辛苦了」，都讓他們有繼續努力上班的動力。

此文一出，不少網友看了十分動容，紛紛留言聲援鼓勵「辛苦了！全聯群聚有你有我」，同時還釣出其他全聯員工，心有戚戚焉地說「我們店來客3000，真的是講到很無力」、「看能不能貼公告，一直問浪費時間而已，整天下來，喉嚨痛死」。

但誰也沒想到，留言串裡意外觸發網友筆戰，有網友不諱言地說道「對啊這就是你們的工作」引來罵聲連連，疾呼「你是奧客吧！真的很討厭你們那種顧客是上帝的嘴臉」、「你的發言真讓人不舒服」，原PO看了也進一步解釋並感謝網友回饋，但之所以發文請客人別再狂問，是因為什麼時候到貨都要看物流配送，所以大家追問「啊真的沒貨了嗎」、「你沒查庫存怎麼知道」、「你不是員工嗎，貨什麼時候來都不知道」、「為什麼不去倉庫看一下」一點意義都沒有，只會讓門市員工回答到心力交瘁。

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(中時新聞網)