本土病例暴增，新北市長侯友宜今上午加開應變會議宣布，雙北公私立高中職、國中小、補習班、安親班、課後照顧中心，今日起到28號停課。
侯友宜表示，新北巿自5月18日至28日止，全巿公私立高中職、國中小、幼兒園、補習班及課後照顧中心實施「停課不停學」，學生在家防疫不到校。
侯友宜指出，勞工家長有12歲以下兒童或國高中以下身心障礙子女需照顧者，可請「防疫照顧假」，雇主都應予准假，至於工資部分，未強制雇主給薪，可由勞資雙方協商。疫情當前，希望企業多多採用居家辦公，在勞工請假上多一些彈性，也降低企業內部染疫風險。
國小、幼兒園家長因故無法在家照顧，公私立國小、幼兒園仍提供學生到校接受基本照顧。弱勢學生停課期間早午餐補助仍繼續維持，新北市幸福保衛站亦提供 18 歲以下孩童遇急難狀況，可至四大超商免費領取餐點以因應緊急情況。
此外，新北市親或國高中以下師生平台已建置「停課不停學」專區，採取遠距教學、線上自主學習、紙本自主學習、教育局YouTube頻道及第四台公益頻道等5種授課方式；如學生家中無相關設備，將由學校提供平板、筆電及行動網卡借用服務。
課程、教學、補課與評量方式授權學校以彈性多元的方式處理。
(中時 )
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