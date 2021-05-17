今天是疫情大爆發後的第一個上學日，教育部要求學生到校全程戴口罩，但學生吃午餐無法戴口罩，需要隔板隔出安全距離，在國民黨立委林奕華反映後，教育部已允諾會將此問題列入優先討論，希望在未宣布全面停課的前提下，保護孩子在校安全上課，讓家長安心！

林奕華今天在個人臉書表示，今天是雙北升級 三級警戒後第一天上課日，從昨天到今天上午，很多家長擔心焦慮，因為高中以下除高三、國九之外其他年級都未停課！

林奕華說，今天開始，學生上課期間全程戴口罩，但午餐怎麼辦？師生無法戴口罩吃飯，也很難管控學生吃飯不交談，防疫破口岌岌可危？

為了保護孩子，奕華昨天已提醒教育部發給學生隔板備用，有效區隔用餐距離！若沒隔板，如何拉出安全的用餐距離？教育部也應該有所指引。

林奕華表示，今天早上，她緊急和教育部聯繫轉達家長意見，要求盡速發給學生隔板，或如何保障學生拿下口罩用餐時的安全？教育部已允諾會將此問題列入優先討論。

雖然北已宣布高中職、國中小及幼兒安親班停課至5月28日，不過其他縣市學生仍要上課，因此，對於提供學生隔板議題，教育部仍應有整體思考。

(中時 )