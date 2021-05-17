繼台產防疫保單於元月25日停賣後，新安東京海上產險的「兒童照顧險」也在官網宣布停售。

新安東京海上產險表示，因新冠肺炎（COVID-19）疫情升級，疫情擴散之風險已超越該商品當初設計之保障目的，故自即日起，該商品暫時停止販售，但是在之前已投保的保戶之權益不會受到任何的影響。

(工商 )