因疫情升溫 又有一張保單停賣 11:252021/05/17 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 繼台產防疫保單於元月25日停賣後，新安東京海上產險的「兒童照顧險」也在官網宣布停售。 新安東京海上產險表示，因新冠肺炎（COVID-19）疫情升級，疫情擴散之風險已超越該商品當初設計之保障目的，故自即日起，該商品暫時停止販售，但是在之前已投保的保戶之權益不會受到任何的影響。 疫情升溫 萬和宮即日起採取禁止入廟等防疫措施 因應疫情升溫 勞動部督促外送平台業者及外送員共同防堵 (工商 ) #新安東京海上產險 #疫情升溫 #一張 #保單停賣 #台產防疫保單 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情二度重襲 萬華何日重現風華 04:102021/05/17 焦點要聞 疫情擴大 農委會與電商、超市及外送業者攜手擴大國產農產食品供應 11:392021/05/17 財經 國內疫情嚴峻 國安基金待命護盤 防台股重挫 財經部會全面備戰 04:102021/05/17 財經焦點 疫情升級立院停會 立委辦公室分批輪值在家辦公 09:552021/05/17 政治 疫情嚴峻衝擊 台積電跌近2.7%市值蒸發3890億 11:342021/05/17 財經 疫情延燒台北地院戒備 立委貪汙等3大案暫停審理 11:282021/05/17 社會 疫情升溫 台北國賓大飯店高規抗疫 10:032021/05/17 生活 疫情衝擊拚防疫 各大遊樂園陸續休園休館 11:362021/05/17 生活 疫情升溫 華銀防疫措施再升級 03:152021/05/17 財經 日本疫情爆炸性成長 停辦奧運呼聲高 04:102021/05/17 國際大事 《台北股市》上下「疫」條心 台股拚否極泰來 10:522021/05/17 財經 財經熱門新聞 散戶明先逃命？手上有這2種股票先砍 抄底股曝光 - 財經 財部宣布4月四大稅目 繳納期限全面展延至5／31 - 財經 不斷更新》台股再殺一波 午盤跌逾600點 逾200檔跌停 - 財經 新一波紓困 八大行庫5,000億銀彈上膛 - 財經要聞 - 工商時報 確診人數暴增 防疫保單詢問度熱 隔離最高賠5萬 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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