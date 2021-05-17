由於新冠肺炎疫情已進入第三級警戒狀態，記憶體模組廠十銓科技宣布，自5月17日至5月30日止，人員分流上班、彈性上下班降低尖峰群聚風險，人員依工作性質分組，每週輪流在家辦公，保護員工健康，確保企業運營不中斷，且員工可自選彈性上班時段，例如8:00～17:00、9:00～18:00、10:00～19:00等。

在員工生活關懷部份，十銓將每人發放防疫補助金一萬元，提供近期防疫支出應用。中午統一供餐則鼓勵同仁自帶餐點，或參加公司統一訂餐，每人每餐150元。十銓也會配發防疫口罩，每人配發20個供防疫使用。

在防疫規定部份，已暫停訪客、面試，改由視訊進行所有會議、不收非公務包裹、禁止訂購下午茶及飲品。工廠用餐加裝隔板。上、下午全面環境擦拭、消毒。會議室暫停使用。公司內部溝通，禁止彼此近距離接觸，一律採用通訊軟體；對外會議視對象與性質採用符合需求之視訊會議軟體。各樓層區隔，嚴禁接觸來往，落實樓層分層分流。上班時間內，落實門禁管制。

(工商 )