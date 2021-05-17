受到本土疫情擴大衝擊，台指期開盤後一度重挫676點，不過，隨即大幅收斂，使得加權指數開盤雖然跌破半年線支撐，跌點大跌609點，但同樣回測前低後，盤中出現長下影線，指數跌點剩下107點，不過，今天估計量不到5000億元。

期貨及現貨今天開盤都出現回測前低後急速拉抬，盤中震盪相當激烈，期貨指數震盪超過600點，現貨也達到500點。

各大類股開盤弱勢，不過，宅經濟相關族群表現強勁，遊戲股一片紅通通，食品股中的民生必需品愛之味(1217)、聯華食(1231)、味王(1203)、味全(1201)、宏亞(1236)逆勢走揚，航運股開盤普遍走低，但政府呼籲大家待在家中，讓物流股的宅配通(2642)、嘉里大榮(2608)強漲，電商概念的富邦媒(8454)、網家(8044)都出現漲停表現，東森(2614)亦呈現大漲之姿。

假日期間各券商釋出的報告，都呼籲投資人對台股不必太悲觀，凱基投顧認為買點可能逐漸浮現，主要這波台灣本土疫情，對經濟的影響遠比股市大，但目前市場似乎把對經濟較大的影響這一點，過度反應到股市上。就股市而言，企業、尤其是大型企業，基本上外需導向的程度比GDP的外需導向程度更高；因此國外疫情升溫，對台股的影響其實是比國內疫情升溫更大。

富邦投顧認為，今天股市開盤恐慌性賣壓難以避免，但衝擊影響應不至再度崩盤，上周重挫已部分反映疫情惡化。台股未來止跌回穩關鍵，主要來自於電子股能否撐盤支撐信心，另外外資及前十大特定人台指期淨空單已經明顯下降。

永豐投顧指出，台灣以外銷產業為主，受創較重產業為觀光，餐飲及百貨等內需產業，對經濟影響不大。籌碼面上，5月11～14日融資大減400億元，三大法人上周也減碼1145億元，若國安基金宣示護盤，斷頭情況應不出現。以技術面來看，投資人經2天以來的心情沉澱，且經歷5月12日由15165急拉733點至15902點，預期本次投資人將較為理性。目前台股正處半年線位置，本益比已快速修正至15倍，以今明兩年企業獲利成長預估來看，評價已偏低。

(時報資訊)